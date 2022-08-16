Конструктор рассказал о внедрении элементов искусственного интеллекта в боевые модули
Главный конструктор АО «НПО «Электромашина» Василий Кардаполов рассказал «Звезде» о внедрении элементов искусственного интеллекта в боевые модули.
В качестве примера Кардаполов привел новую систему охраны периметров, разработанную его предприятием. Когда она работает, в автоматическом слежении находятся все задействованные модули.
«Если нарушитель в какой-то конкретной области появляется, система сама подсказывает оператору, что эффективнее использовать, и, фактически, переводит ему на рабочий экран вид с конкретного модуля, который находится ближе», - заметил главный конструктор.
Полную версию интервью с главным конструктором АО «НПО «Электромашина» Василием Кардаполовым в студии «Звезды» на форуме «Армия-2022» смотрите в видео к этой новости.
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Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов