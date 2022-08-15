МО РФ: самолет-разведчик RC-135 ВВС Британии нарушил государственную границу России в районе мыса Святой Нос

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Министерство обороны России проинформировало, что над акваторией Баренцева моря был обнаружен самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 ВВС Великобритании. Для пресечения нарушения границы Российской Федерации, отметили в ведомстве, был поднят истребитель МиГ-31БМ.

«Воздушная цель нарушила Государственную границу РФ в районе мыса Святой Нос. Действиями экипажа самолета МиГ-31БМ самолет-разведчик был вытеснен за пределы территории Российской Федерации», - сообщили в Минобороны.

Ранее экипажи МиГ-31БМ и Су-34 ЦВО отработали дозаправку в воздухе в Пермском крае. В ходе полетов летчики на истребителях-перехватчиках МиГ-31БМ и истребителях-бомбардировщиках Су-34 выполнили заход на исходную позицию на высоте около 5000 метров.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.