«Настоящие друзья»: в МО Сирии оценили вклад России в борьбу с терроризмом

Министр обороны САР заявил, что ввод российского военного контингента на территорию страны был единственно верным решением.

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Россия оказала поддержку Сирии в борьбе с терроризмом и позволила стабилизировать обстановку в стране. Теперь республика готова встать плечом к плечу с РФ. Об этом заявил министр обороны САР Махмуд Аббас в ходе встречи с главой оборонного ведомства РФ Сергеем Шойгу на полях X Московской конференции по международной безопасности.

«Как минимум, я констатирую то, что сейчас инициатива в наших руках, инициатива в руках Вооруженных сил Сирии. Это стало возможным благодаря стойкости нашего народа и помощи Российской Федерации», - заявил Аббас.

Сирийский министр подчеркнул, что ввод российского военного контингента на территорию Сирии был единственно верным решением, которое позволило стабилизировать ситуацию в стране.

«Российские друзья - настоящие друзья, которые стояли с нами плечом к плечу в борьбе с международными террористами. Теперь мы хотим, в свою очередь, стать плечом к плечу рядом с вами», - констатировал Аббас.

Ранее замминистра обороны РФ Александр Фомин обсудил военное и военно-техническое сотрудничество с замначальника Генштаба ВС Ирана Али Мохамедом Абдоллахи. Замглавы российского военного ведомства поблагодарил Абдоллахи за присутствие на мероприятии. Он отметил, что сотрудничество в военной и военно-технической сфере происходит в том числе несмотря на санкции.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов