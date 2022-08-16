Французы раскритиковали Макрона за намерение обсудить с Зеленским ситуацию на ЗАЭС
Читатели газеты Le Figaro указали на бесполезность данной беседы.
© Фото: Julien Mattia, Keystone Press Agency, Globallookpress
Французы раскритиковали заявление своего президента Эммануэля Макрона о планах поговорить с украинским лидером Владимиром Зеленским насчет Запорожской АЭС. Так, читатели газеты Le Figaro указали на бесполезность данной беседы и с иронией обратились к президенту Украины с призывом не бомбить электростанцию.
«Он попросит его успокоиться и перестать бомбить завод?» - пишет в комментариях один из пользователей.
При этом другой читатель написал, что сделать это трудно: «Успокоить этого клоуна будет сложно».
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. В рамках беседы стороны обсудили условия безопасного функционирования Запорожской АЭС.