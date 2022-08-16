Начальник Главного управления инновационного развития МО РФ генерал-майор Александр Осадчук уточнил, что в статической экспозиции форума принимают участие 1 497 предприятий и организаций. Они представили более 28 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения.

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Доминирующей тематикой научно-деловой программы «Армии-2022» стали ИИ и диверсификация ОПК. Об этом заявил начальник Главного управления инновационного развития МО РФ генерал-майор Александр Осадчук.

«Доминирующей тематикой научно-деловой программы форума в 2022 году являются технологии искусственного интеллекта и диверсификация оборонно-промышленного комплекса», - заявил Осадчук в ходе своего выступления на «Армии-2022».

Он уточнил, что в статической экспозиции форума принимают участие 1 497 предприятий и организаций. Они представили более 28 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения.

Осадчук подчеркнул, что особый интерес у участников форума вызывает экспозиция искусственного интеллекта, радиоэлектронных и информационных технологий, а также экспозиция лучших разработок технополиса «ЭРА», научных рот, научно-исследовательских и образовательных организаций российского оборонного ведомства.

Кроме этого, популярны и перспективные разработки вооружения, военной и специальной техники.

Ранее конструктор рассказал о внедрении элементов искусственного интеллекта в боевые модули.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов