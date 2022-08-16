ГРУ: накачка Киева оружием повышает риск его попадания в руки международных террористов
© Фото: defense.gov
ГРУ: накачка Киева оружием повышает риск его попадания в руки международных террористов
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ГРУ: накачка Киева оружием повышает риск его попадания в руки международных террористов
© Фото: defense.gov
ГРУ: накачка Киева оружием повышает риск его попадания в руки международных террористов
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