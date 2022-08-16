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ПСБ наградил победителей национального рейтинга «Лидерство на гражданских рынках»

Алексей Курильченко
18:58 16.08.2022
В топ-10 вошли компании из Санкт-Петербурга, Московской, Свердловской, Рязанской, Челябинской областей, Приморского и Красноярского края. 
ПСБ наградил победителей национального рейтинга «Лидерство на гражданских рынках»
© Фото: ТРК "Звезда"
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Банк ПСБ и компания «Иннопрактика» подвели итоги четвертого этапа национального рейтинга диверсификации «Лидерство на гражданских рынках». В топ-10 предприятий, продемонстрировавших наиболее значительные успехи в этом направлении, вошли компании из Санкт-Петербурга, Московской, Свердловской, Рязанской, Челябинской областей, Приморского и Красноярского края. 

Награды в рамках торжественной церемонии вручил председатель ПСБ Петр Фрадков. Первое место рейтинга занял петербургский Центральный научно-исследовательский институт «Электрон». Второе и третье места заняли предприятия из Свердловской области - «Уральский приборостроительный завод» и «Уральский оптико-механический завод им. Э.С. Яламова». 

В топ-10 самых успешных предприятий также вошли научно-производственное объединение «Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнева» (Железногорск Красноярского края), «Научно-исследовательский институт газоразрядных приборов «Плазма» (Рязань), «Ливадийский ремонтно-судостроительный завод» (Приморский край), «Комбинат «Электрохимприбор» (Свердловская область), «Научно-производственное объединение "Электромашина"» (Челябинск), «Научно-производственное объединение "ЛУЧ"» (Подольск) и «Средне-Невский судостроительный завод» (Санкт-Петербург). Всего в список топ-50 включены предприятия из 28 регионов России.   

Национальный рейтинг «Лидерство на гражданских рынках» - результат масштабной системной работы по анализу текущего состояния и процессов развития оборонно-промышленного комплекса России. Эксперты ПСБ и «Иннопрактики» анализируют экономическое состояние организаций этого направления, их устойчивость на рынке и финансовые процессы. На основе такой информации составляется рейтинг, в котором оцениваются статистические данные, касающиеся выручки от производств гражданского направления. Особое внимание специалисты уделяют изучению внутренних процессов предприятий и качественных характеристик их работы в направлении производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения.

Ранее Фрадков рассказал, как российская промышленность выполняет задачи ускоренного импортозамещения. Россия должна как можно скорее перезапустить промышленное обустройство своего экономического пространства. И выстроить технологические цепочки в собственных национальных интересах.

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