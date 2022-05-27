Глава Промсвязьбанка рассказал о перспективах импортозамещения в России

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Запад развязал против России настоящую санкционную войну - как должна работать наша промышленность в условиях беспрецедентного экономического давления? И можно ли в таких обстоятельствах увеличить инвестиции в развитие производства? Важнейшие для будущего нашей страны вопросы обсудили в Москве представители государства, руководители крупнейших системообразующих предприятий и ведущие эксперты. Как отметил председатель Промсвязьбанка Петр Фрадков, основной задачей стало ускоренное импортозамещение. Над этим можно и нужно работать даже в условиях санкций.

«Несмотря на то что мы попали под санкции, никакого воздействия на нас это не оказало, мы к этому готовились. Мы занимаемся оборонкой давно, гособоронзаказом. Другой аспект, как тут сегодня обсуждали на форуме, что институт импортозамещения надо развивать. Мы понимаем, что промышленность, которая попала в сложную ситуацию - в первую очередь, это разрыв логистических цепочек, это проблема с экспортом продукции и так далее, - создает необходимость поиска новых точек роста. И новые точки роста - это проект импортозамещения», - сказал он.

По мнению участников конференции, Россия должна как можно скорее перезапустить промышленное обустройство своего экономического пространства. И выстроить технологические цепочки в собственных национальных интересах.