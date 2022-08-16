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Разработчик авиаприборов назвал «последний пазл» импортозамещения в гражданской авиации

15:04 16.08.2022
По словам генерального директора Института авиационного приборостроения «Навигатор» Сергея Бабурова, речь идет о первой и единственной отечественной системе предупреждения столкновения воздушных судов в воздухе.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Генеральный директор Института авиационного приборостроения «Навигатор» Сергей Бабуров назвал «Звезде» «последний пазл» импортозамещения в гражданской авиации. 

По его словам, речь идет об одной из разработок «Навигатора» - это первая и единственная отечественная система предупреждения столкновения воздушных судов в воздухе. Она «разводит» воздушные суда между собой, чтобы не было столкновения.

«Сейчас мы закончили испытания. Этот блок весит буквально 10 килограммов. До сегодняшнего дня все еще устанавливаются импортные аналоги на наши самолеты. Это последний пазл во всем конструкторе, чтобы полностью закончить программу импортозамещения», - заметил Бабуров. 

По его словам, речь идет об одном из самых сложных радиотехнических изделий на борту воздушного судна. 

Полное интервью с генеральным директором Института авиационного приборостроения «Навигатор» Сергеем Бабуровым в студии «Звезды» на форуме «Армия-2022» смотрите в видео к этой новости.

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Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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