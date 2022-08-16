В стране и мире Путин обсудил с президентом Узбекистана подготовку к самиту ШОС в Самарканде Ирина Елагина В ходе телефонного разговора Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев обсудили детали предстоящего саммита ШОС и вопросы двусторонних отношений. © Фото: пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев обсудили детали предстоящего саммита Шанхайской организации сотрудничества. Общение глав государств прошло по телефону.

"Обсуждена подготовка к предстоящему в сентябре в Самарканде саммиту Шанхайской организации сотрудничества", - сообщил сайт Кремля.

Собеседники отметили важность ШОС на международной арене, особенно в вопросах усиления безопасности в Тихоокеанском регионе.

"Отмечен высокий международный авторитет ШОС, растущий вклад организации в укрепление региональной стабильности и безопасности" , - передает пресс-служба президента России. Кроме того, в ходе разговора собеседники коснулись тем двусторонних отношений. "Затронуты вопросы дальнейшего развития российско-узбекистанского стратегического партнерства и союзничества", - говорится в тексте сообщения. Напомним, что глава российского МИДа Сергей Лавров в июле провел переговоры с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и отметил, что из желающих вступить в ШОС выстраивается очередь. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика