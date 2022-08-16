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Путин обсудил с президентом Узбекистана подготовку к самиту ШОС в Самарканде

Ирина Елагина
15:51 16.08.2022
В ходе телефонного разговора Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев обсудили детали предстоящего саммита ШОС и вопросы двусторонних отношений.
Путин обсудил с президентом Узбекистана подготовку к самиту ШОС в Самарканде
© Фото: пресс-служба президента РФ
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Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев обсудили детали предстоящего саммита Шанхайской организации сотрудничества. Общение глав государств прошло по телефону.


"Обсуждена подготовка к предстоящему в сентябре в Самарканде саммиту Шанхайской организации сотрудничества", - сообщил сайт Кремля.


Собеседники отметили важность ШОС на международной арене, особенно в вопросах усиления безопасности в Тихоокеанском регионе.


"Отмечен высокий международный авторитет ШОС, растущий вклад организации в укрепление региональной стабильности и безопасности" , - передает пресс-служба президента России.

Кроме того, в ходе разговора собеседники коснулись тем двусторонних отношений.

"Затронуты вопросы дальнейшего развития российско-узбекистанского стратегического партнерства и союзничества", - говорится в тексте сообщения.

Напомним, что глава российского МИДа Сергей Лавров в июле провел переговоры с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и отметил, что из желающих вступить в ШОС выстраивается очередь.

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