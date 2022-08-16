Путин обсудил с президентом Узбекистана подготовку к самиту ШОС в Самарканде
Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев обсудили детали предстоящего саммита Шанхайской организации сотрудничества. Общение глав государств прошло по телефону.
"Обсуждена подготовка к предстоящему в сентябре в Самарканде саммиту Шанхайской организации сотрудничества", - сообщил сайт Кремля.
Собеседники отметили важность ШОС на международной арене, особенно в вопросах усиления безопасности в Тихоокеанском регионе.
"Отмечен высокий международный авторитет ШОС, растущий вклад организации в укрепление региональной стабильности и безопасности" , - передает пресс-служба президента России.
Кроме того, в ходе разговора собеседники коснулись тем двусторонних отношений.
"Затронуты вопросы дальнейшего развития российско-узбекистанского стратегического партнерства и союзничества", - говорится в тексте сообщения.
Напомним, что глава российского МИДа Сергей Лавров в июле провел переговоры с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и отметил, что из желающих вступить в ШОС выстраивается очередь.