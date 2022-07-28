Лавров: из желающих вступить в ШОС выстраивается очередь

В середине прошлого месяца стало известно, что Белоруссия подготовила заявку на членство в Шанхайской организации сотрудничества.

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Перед саммитом Шанхайской организации сотрудничества выстраивается целая очередь из государств, которые хотят стать членами и наблюдателями ШОС. Такое заявление сделал глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

«Особо символично, что к Самаркандскому саммиту выстраивается своего рода очередь из желающих вступить в полноправные члены ШОС или присоединиться как наблюдатели и партнеры по диалогу», - отметил российский дипломат.

Кроме того, глава МИД Китайской Народной Республики Ван И в ходе встречи подчеркнул, что данная организация должна стать главной силой отстаивания справедливости на международной арене.

Напомним, что в середине прошлого месяца стало известно, что Белоруссия подготовила заявку на членство в Шанхайской организации сотрудничества. Предложение рассмотрели, а затем одобрили в правительстве страны.