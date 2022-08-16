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Замминистра обороны Криворучко: гособоронзаказ скорректирован с учетом боевого опыта

14:08 16.08.2022
Также Криворучко добавил, что в корректировании государственного оборонного заказа играли роль и возможности промышленности вместе с экономической ситуацией в стране.
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Министерство обороны Российской Федерации скорректировало государственный оборонный заказ с учетом опыта боевого применения техники, возможностей промышленности и экономической ситуации в стране. Об этом сообщил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко перед подписанием и вручением госконтрактов на форуме «Армия-2022».

«Органами военного управления Министерства обороны Российской Федерации проведена большая работа по анализу и уточнению государственного оборонного заказа с учетом современной военно-политической обстановки, обеспечения потребности Вооруженных сил по закупке, ремонту и модернизации вооружения и военной техники и специальной техники», - сказал Криворучко.

Согласно его словам, «проведение данной работы основано на результатах боевого применения вооружения и военной техники, с учетом текущих потребностей Министерства обороны, опыта организации боевой подготовки войск, а также возможностей отечественной промышленности и экономической ситуации в стране».

Заместитель министра отметил, что особое внимание при заключении госконтрактов уделено закупкам новой, самой современной техники и ремонту и модернизации уже находящийся на вооружении образцов.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу в рамках MCIS-2022 заявил о готовности делиться опытом боевой подготовки, в том числе на учениях «Восток-2022». Кроме того, глава российского оборонного ведомства подчеркнул, что жители России гордятся наследием предков, в том числе заложивших основы сотрудничества между РФ и странами АТР.

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов

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