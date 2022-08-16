Армия MCIS-2022 В Генштабе ВС РФ заявили, что США хотят разрушить архитектуру безопасности в АТР США наращивают ударный потенциал в АТР, прорабатывают возможность размещения там баллистических ракет, добавили в Генштабе. © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда" Читайте нас на: Соединенные Штаты Америки хотят разрушить архитектуру безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир. «Белый дом стремится разрушить механизмы диалога АСЕАН, добиться разделения единого пространства безопасности в АТР», - сказал Познихир на Московской конференции по международной безопасности в рамках форума «Армия-2022». Он также заявил, что Вашингтон прорабатывают возможность размещения баллистических ракет в АТР. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу, заявил о негативном влиянии на региональную безопасность появления атомного флота в Австралии, поскольку такие действия могут привести к тому, что другие страны начнут развивать аналогичные вооружения. Также глава российского военного ведомства назвал ложными утверждения о том, что спецоперация РФ на Украине привела к решению Швеции и Финляндия о вступлении в НАТО. Как утверждает Шойгу, процесс сближения этих стран с альянсом происходил в течение нескольких лет. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика