Армия МВТФ Армия-2022 МО РФ подписало контракт на новейшие ракеты «Сармат» на «Армии-2022» Со стороны российского оборонного ведомства подписантом выступил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко, а со стороны центра имени Макеева - его генеральный директор Владимир Дегтярь. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Министерство обороны России и Государственный ракетный центр имени Макеева на форуме «Армия-2022» подписали контракт на поставку новейших ракет «Сармат». «Подписывается государственный контракт на изготовление и поставку ракетного комплекса стратегического назначения "Сармат"», - сказал диктор на церемонии подписания. Со стороны российского оборонного ведомства подписантом выступил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко, а со стороны центра имени Макеева - его генеральный директор Владимир Дегтярь. Ранее «Звезда» показала, из чего создают ракетные комплексы «Сармат». Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика