МО РФ подписало контракт на новейшие ракеты «Сармат» на «Армии-2022»
Со стороны российского оборонного ведомства подписантом выступил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко, а со стороны центра имени Макеева - его генеральный директор Владимир Дегтярь.
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Министерство обороны России и Государственный ракетный центр имени Макеева на форуме «Армия-2022» подписали контракт на поставку новейших ракет «Сармат».
«Подписывается государственный контракт на изготовление и поставку ракетного комплекса стратегического назначения "Сармат"», - сказал диктор на церемонии подписания.
Со стороны российского оборонного ведомства подписантом выступил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко, а со стороны центра имени Макеева - его генеральный директор Владимир Дегтярь.
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Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов