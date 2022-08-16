Запрещенные «Лепестки» и техника Запада: какую трофейную технику ВСУ представили на форуме «Армия»

В одном из павильонов форма выставлены как украинское оружие, так и образцы, которые поставляют Киеву западные страны.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Среди экспонатов форума «Армия-2022» представлены не только новейшие образцы российского вооружения, но и трофейная украинская техника, захваченная в ходе специальной военной операции. Корреспондент телеканала «Звезда» показал выставленные в павильоне бронетранспортер ВСУ БТР-4Е, запрещенные Женевской конвенцией мины «Лепесток» и другие экспонаты.

Также в выставочном зале представлены оружие и бронетехника, которые поставляет Украине Запад. Среди экспонатов - британская бронемашина и германское снаряжение сапера.

На бывших позициях ВСУ и нацбатов российские военнослужащие находят образцы западного вооружения. Для хранения трофеев оборудуют целые склады но которых можно найти вооружение, которое еще не видели.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов