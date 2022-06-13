«Такого мы еще не видели»: какое оружие было захвачено на позициях отступающих ВСУ

Среди прочих образцов захваченного вооружения попадаются и те, которые военнослужащие ВС РФ видят впервые.

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Автоматы, гранатометы и боеприпасы - начальник склада трофейного вооружения показал, какое оружие украинские боевики бросают при отступлении. По словам российских военнослужащих, все чаще на бывших позициях ВСУ и нацбатов они находят образцы западного вооружения.

«Больше всего попадается стрелковое оружие, гранатометы и боеприпасы к ним. Чаще всего встречаются такие противотанковые управляемые ракеты и комплексы, как NLAW и "Джавелин", противотанковые мины германского производства», - рассказал начальник склада трофейного вооружения Максим.

Из интересных находок начальник склада Максим отметил украинский автоматический гранатомет УАГ-40, который отличается от своих аналогов натовским калибром.

«Также у нас представлен вариант американского крупнокалиберного пулемета "Браунинг" M2 и боеприпасы к шведскому гранатомету калибра 84 мм "Карл Густав", такого мы еще не видели», - добавил Максим.

Ранее бойцы Народной милиции ДНР показали трофейное оружие, захваченное у украинских боевиков при освобождении населенного пункта Попасное.

Отступающие националисты побросали все, что мешало им бежать: стрелковое оружие, патроны к нему и гранатометы. На позициях отступивших боевиков также нашли рационы питания со знаком качества министерства агрокультуры США, британские радиостанции, которыми сейчас пользуются защитники Донбасса и многое другое.