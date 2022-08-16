Шойгу обсудил перспективы сотрудничества оборонных ведомств с коллегой из ЮАР

В свою очередь Танди Модисе поблагодарила Сергея Шойгу за приглашение на форум «Армия-2022» и X Московскую международную конференцию, а также подчеркнула, что ЮАР и Россия и дальше продолжат двустороннее сотрудничество.

© Фото: Минобороны России

Министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил военное и военно-техническое сотрудничество со своим коллегой из ЮАР Танди Модисе на Московской конференции по международной безопасности, которая проходит в рамках форума «Армия-2022» в подмосковном парке «Патриот».

«Предлагаю сегодня сверить часы по вопросам военного и военно-технического сотрудничества, а также наметить перспективные направления взаимодействия», - сказал глава российского военного ведомства.

Шойгу выразил слова признательности коллеге за участие в конференции и посещение форума. Танди Модисе со своей стороны поблагодарила российского министра за приглашение и заявила, что страны и дальше будут сотрудничать.

Сегодня на открытии Московской конференции по международной безопасности (MCIS-2022) выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Выступление длилось чуть менее получаса, и за это время он фактически изложил официальную позицию России по всем ключевым внешнеполитическим вопросам, главным из которых стало формирование многополярного мира.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов