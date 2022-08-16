Генеральный директор АО «РТИ Системы» рассказал о тенденции развития радиолокации в мире

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Генеральный директор АО «Концерн "РТИ Системы"» Юрий Аношко рассказал в студии телеканала «Звезды» на форуме «Армия-2022», в какую сторону движется развитие радиотехнических систем.

«Общая тенденция развития радиолокации - это скорее все-таки движение по пути микроминиатюризации: уменьшение в первую очередь приемопередающих модулей, с целью, чтобы их можно было размещать на подвижных носителях в первую очередь. И второе - конечно же уменьшение размеров. Это уменьшение сопутствующих расходов, связанных с энергопотреблением, с системами энергообеспечения, охлаждения, эксплуатации, повышения надежности и так далее», - рассказал Аношко.

Согласно словам Юрия Аношко, физика радиолокации не претерпевает существенных изменений, если только не говорить о том, что будущее за радиофотоникой, где мы сможем использовать перенос информации с помощью фотонов.

Полную версию интервью с генеральным директором АО «Концерн "РТИ Системы"» Юрием Аношко смотрите в видео к этой новости.

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Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов