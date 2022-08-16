Глава Минпромторга РФ Мантуров рассказал о концепции виртуального пилота

Министр подчеркнул, что фактически все возможности упираются только в сертификационные стандарты и национальную ментальность.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров рассказал в студии «Звезды» на форуме «Армия-2022» о концепции виртуального пилота, когда процесс полета становится максимально возможно автоматизированным. Говоря об этом, министр подчеркнул, что фактически все возможности упираются только в сертификационные стандарты и национальную ментальность.

«Все упирается в стандарты. Когда мы говорим о наличии, например, иллюминаторов или переднего остекления кабины пилотов - это международный стандарт. Сегодня вы сами сказали: кнопочку нажал - взлетел, кнопочку нажал - сел. Но при этом ставятся и иллюминаторы, и остекление. Хотя степень цифрового зрения позволяет полностью уйти на LCD-экраны как в кабине пилота, так и для пассажиров. Когда мы говорим о современных сверхзвуковых самолетах, закладывается концепция по отсутствию иллюминаторов и переднего остекления. Возможно, часть этих элементов будет использована и на перспективных гражданских самолетах. Поэтому время будет формировать стандарты», - сказал Мантуров.

Полное интервью с Денисом Мантуровым смотрите в видеозаписи к этой новости.

Ранее на форуме «Армия-2022» гендиректор «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) Юрий Слюсарь заявил, что истребитель Су-57 применяется в ходе специальной военной операции по защите республик Донбасса и показывает себя с наилучшей стороны.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов