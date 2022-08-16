Создатель ракет оценил, по каким путям пойдет развитие высокоточного тактического оружия

Генеральный директор Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов заметил, что второе направление для эволюции - миниатюризация изделий. Ведь можно нести одну ракету под крылом, а можно - с той же эффективностью - десять. Это дает совсем другой уровень ударной мощи.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Генеральный директор Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов поделился со «Звездой» своей оценкой того, по каким путям будет идти развитие тактических ракет.

«Будем двигаться по пути "повышения интеллекта" нашего оружия. Последние события показали, что оружие должно обладать возможностью в ходе пуска изменять направление удара», - отметил Обносов.

Борис Обносов уточнил, что если речь идет о веерном пуске, то изделия должны «коммуницировать» между собой и перерасрпределять свои задачи. Если одна ракета поразила эту цель, то вторая не должна лететь туда же.

Генеральный директор КТРВ согласился с предположением обозревателя «Звезды» Алексея Самолетова, что речь идет об элементах искусственного интеллекта, и добавил, что пути к совершенствованию тут, по сути, бесконечны.

Обносов добавил, что второе направление для эволюции - миниатюризация изделий. Ведь можно нести одну ракету под крылом, а можно - с той же эффективностью - десять. Это дает совсем другой уровень ударной мощи.

Полное интервью с генеральным директором Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борисом Обносовым в студии «Звезды» на форуме «Армия-2022» смотрите в видео к этой новости.

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Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов