ФСБ нейтрализовала готовивших теракт на нефтепроводе в Волгоградской области

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Сотрудники Федеральной службы безопасности России нейтрализовали двух россиян, которые планировали совершить теракт на нефтепроводе в Волгоградской области. По данным правоохранителей, организация подрыва велась под контролем украинских спецслужб.

Подрыв нефтепровода планировали совершить два члена праворадикальной группировки. Организацией теракта занимались россиянин, вступивший в ряды украинского нацбатальона «Ураган», и украинец - член батальона «Азов»*.

«На месте преступления изъято самодельное взрывное устройство большой мощности, а также два травматических пистолета, переделанные под стрельбу боевыми патронами», - сообщили в пресс-службе ФСБ.

Федеральная служба безопасности России предотвратила совершение террористического акта в Карачаево-Черкесской Республике. Задержанный признался в том, что собирался совершить теракт в прокуратуре и военкомате. После этого он должен был уехать на поезде и по приезде вступить в националистическую группировку, задание которой выполнял.

* Нацбатальон «Азов» признан террористической организацией на территории РФ.