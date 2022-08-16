«Степень накала не снижается»: Мантуров рассказал о диверсификации оборонной промышленности

Зампредседателя правительства - министр промышленности и торговли РФ назвал дополнительным вызовом и возможностью вызовы, с которыми столкнулись производства.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Заместитель председателя правительства - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рассказал в студии «Звезды» на форуме «Армия-2022», как российская оборонная промышленность способна изменить и гражданскую отрасль.

Ранее многие вещи оборонной промышленности в определенной степени были закрыты. В новой санкционной реальности, когда запрещаются высокотехнологичные продукты, необходимо делать открытыми отечественные продукты.

«Если мы говорим про уже полученный опыт, он оказался крайне продуктивным. Сегодня - новые вызовы, и гособоронзаказ, и госпрограмма вооружения предусматривают крайне высокие объемы и запросы на поставку, производство и разработку военной техники. Понимаем, исходя из тревожной ситуации, вызовов извне и обеспечения национальной безопасности и технологической обеспеченности Вооруженных сил. Но, невзирая на это, как мы уже показали на практике, мы в этом направлении будем продолжать двигаться и наращивать темпы», - заявил Мантуров.

Он отметил, что такой подход касается и современной энергетики, и нефтегазового машиностроения. Активная работа в данном направлении, по словам Мантурова, началась с 2014 года, когда пришли первые вызовы.

«Сегодня степень накала не снижается. Это дополнительный вызов и возможность для предприятий», - подытожил зампред.

Полное интервью с Денисом Мантуровым смотрите в видеозаписи к этой новости.

Ранее он рассказал о концепции виртуального пилота, при которой процесс полета самолета становится максимально возможно автоматизированным. Говоря об этом, Мантуров подчеркнул, что фактически все возможности упираются только в сертификационные стандарты и национальную ментальность.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов