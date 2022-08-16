В RT опровергли информацию о погибшей в Донецке девушке-репортере

Ранее поступала информация, что репортер RT стала одной из жертв обстрела Кировского района Донецка.

© Фото: РИА Новости

Пресс-служба Russia Тoday прокомментировала информацию о якобы погибшем при обстреле Донецка репортере. В RT заявили, что девушка не работала на них.

«Это не наша девушка», - сообщила пресс-служба.

Жертва получила смертельное ранение, подорвавшись на мине «Лепесток». Это случилось в Кировском районе города.

Ранее стало известно об очередном обстреле Донецка со стороны ВСУ. По информации представительства ДНР, военные силы Украины выпустили десять мин и пять снарядов. Помимо этого, украинские военные обстреляли населенный пункт Зайцево пятью снарядами калибром 122 миллиметра.