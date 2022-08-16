Настоящий карнавал: как начался конкурс «Снайперский рубеж» АрМИ-2022 в Венесуэле

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Настоящим карнавалом начался конкурс АрМИ «Снайперский рубеж» в Венесуэле. Страна впервые принимает Армейские игры, и для Каракаса это знаменательное событие. Поэтому церемония открытия прошла с максимальным размахом и колоритом.

Армейские игры для Венесуэлы как чемпионат мира по футболу - популярные и очень важные соревнования. Их смотрят и азартные сеньоры, и сеньориты, которые обычно предпочитают las novelas-сериалы. А открытие отмечают все вместе и с размахом.

Множество камер по всему полигону. Они транслируют Игры сразу на оба американских континента.

Везде к соревнованиям снайперов большой интерес. Особенно в Северной Америке - там следили, как Венесуэла готовилась к АрМИ-2022. И как теперь проходит сам конкурс на военной базе в красивейшем месте Терепайма.

«Венесуэла не одинока, у Венесуэлы есть друзья. Многие из них сегодня здесь перед вами - участвуют в Играх и прислали своих наблюдателей. Это те, с кем мы заодно. И вместе с единомышленниками мы сильны, и к нам нужно прислушиваться. Пускай видят и знают это не только на нашем континенте», - рассказал министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес.

Его построили за рекордные 1,5 месяца. Для этого в Латинскую Америку выезжала делегация российских специалистов, которые помогали с проектировкой и консультировали, каким должен быть хороший полигон. В итоге получился лучший во всей Латинской Америке.

На деле полигон уже проверили лучшие снайперы со всего мира. Им выделили пристрелочный день, чтобы освоиться. Ну а впереди первое упражнение - индивидуальный конкурс. Но это позже. А пока танцы под латинскую гитару - день открытия Игр в штате Лара объявлен праздничным.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов