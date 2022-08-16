Шойгу: на Украине российским военнослужащим противостоят объединенные силы Запада
Западные силы противостоят российским военным на Украине и ведут против РФ гибридную войну, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на X Московской конференции по международной безопасности.
«На Украине российским военнослужащим противостоят объединенные силы Запада, которые управляют руководством этой страны в гибридной войне против России», - сказал он.
Глава российского военного ведомства указал на увеличение поставок вооружения и техники официальному Киеву со стороны Запада и обучение украинских военных.
По словам министра, иностранные военные советники осуществляют координацию и планирование действий украинских войск. Также ВСУ получают от НАТО разведданные и под контролем иностранных специалистов используют вооружение в ходе боевых действий.
Президент РФ Владимир Путин на этой конференции заявил, что все больше стран и народов выбирают путь свободного, суверенного развития, чему противостоят западные глобалистские элиты, провоцируя хаос, разжигая конфликты, чтобы сохранить гегемонию.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов