Глава российского военного ведомства указал на наращивание поставок вооружения и военной техники Украине, а также обучение личного состава украинской армии.

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Западные силы противостоят российским военным на Украине и ведут против РФ гибридную войну, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на X Московской конференции по международной безопасности.

«На Украине российским военнослужащим противостоят объединенные силы Запада, которые управляют руководством этой страны в гибридной войне против России», - сказал он.

Глава российского военного ведомства указал на увеличение поставок вооружения и техники официальному Киеву со стороны Запада и обучение украинских военных.

По словам министра, иностранные военные советники осуществляют координацию и планирование действий украинских войск. Также ВСУ получают от НАТО разведданные и под контролем иностранных специалистов используют вооружение в ходе боевых действий.

Президент РФ Владимир Путин на этой конференции заявил, что все больше стран и народов выбирают путь свободного, суверенного развития, чему противостоят западные глобалистские элиты, провоцируя хаос, разжигая конфликты, чтобы сохранить гегемонию.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов