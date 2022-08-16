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Шойгу: лаборатории Пентагона в странах экс-СССР, Азии, Африки и Латинской Америки создают смертельную угрозу населению

10:28 16.08.2022
По словам министра обороны РФ, власти стран не имеют возможности контролировать исследования, которые проводят на их территории американские ученые.
Шойгу: лаборатории Пентагона в странах экс-СССР, Азии, Африки и Латинской Америки создают смертельную угрозу населению
© Фото: ТРК "Звезда"
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Американские биологические лаборатории, которые расположены в странах по всему миру - включая постсоветские государства, - несут смертельную угрозу мирному населению. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, выступая на X Московской конференции по международной безопасности. 

«Военно-биологическая деятельность США на Украине не является исключительным фактом. Подконтрольные Пентагону лаборатории созданы и функционируют во многих странах постсоветского пространства, в государствах Азии, Африки и Латинской Америки. Как правило, местные власти не имеют возможности контролировать проводимые на их территории исследования, создающие смертельную угрозу для местного населения. Какие последствия несут эпидемии, полагаю, все прочувствовали в период борьбы с распространением коронавируса», - заявил Шойгу.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что в лаборатории медцентра «Фармбиотест» в населенном пункте Рубежное в Луганской Народной Республике были найдены документы, подтверждающие, что на Украине на протяжении нескольких лет над мирными жителями проводились клинические испытания незарегистрированных лекарств, потенциально обладающих серьезными побочными эффектами. По данным Минобороны, исследования проводились в интересах так называемой «Биг Фармы».

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

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