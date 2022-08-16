Шойгу заявил, что операции ВСУ планируются в Вашингтоне и Лондоне

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Боевые операции, которые проводят Вооруженные силы Украины, планируются в Вашингтоне и Лондоне. При этом под контролем западных специалистов находится даже оружие, поставляемое националистам. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, выступая на X Московской конференции по международной безопасности.

«Поставки натовского оружия Киеву означают, что ответственность за его негуманное применение, гибель мирного населения в Донбассе и на освобожденных территориях лежит на странах Запада. Операции Вооруженных сил Украины планируются в Вашингтоне и Лондоне. Не только координаты целей для нанесения ударов предоставляются западными разведками, но и ввод этих данных в системы оружия проводится под полным контролем западных специалистов», - заявил Шойгу.

Ранее в Минобороны заявили об ответственности администрации Байдена за украинские атаки при помощи РСЗО HIMARS производства США по жилым кварталам с мирными жителями. Как сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков, замначальника Главного управления разведки военного ведомства Украины генерал Скибицкий раскрыл роль США, разглагольствуя перед британскими журналистами из The Telegraph.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов