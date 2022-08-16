Шойгу: западное оружие не оказало существенного влияния на ситуацию в спецоперации

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что западное оружие, поставленное Украине, не оказало существенного влияние на ситуацию. Он сделал это в ходе выступления на X Московской конференции по международной безопасности.

«Изначально речь шла о поставках противотанковых комплексов "Джавелин", неких "уникальных" беспилотников. В последнее время на роль супероружия западниками продвигаются реактивные системы залпового огня HIMARS и дальнобойные гаубицы. Однако и эти вооружения перемалываются в боях», - добавил Шойгу.

Министр обороны подчеркнул, что российские специалисты внимательно изучают трофейные образцы западного оружия. Их особенности и специфические качества учитываются для совершенствования способов ведения боевых действий и повышения эффективности уже российского оружия.

Также Шойгу заявил об отсутствии необходимости применять ядерное оружие на Украине.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов