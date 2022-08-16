Шойгу: ситуация в сфере безопасности в Европе стала хуже, чем в разгар Холодной войны

По словам главы оборонного ведомства, Запад начал развертывание войск в Европе еще до начала спецоперации на Украине.

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Ситуация в сфере европейской безопасности на данный момент стала хуже, чем в разгар Холодной войны. При этом на континент были переброшены значительные военные силы Запада. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, выступая на X Московской конференции по международной безопасности.

«В Европе ситуация в сфере безопасности стала хуже, чем в разгар Холодной войны. Военная деятельность альянса приобрела максимально агрессивную, антироссийскую направленность. На континент переброшены значительные силы из США, в разы возросла численность коалиционных войск в Восточной и Центральной Европе», - заявил Шойгу.

Министр отметил, что развертывание сил альянса начало еще до начала проведения ВС РФ специальной военной операции на Украине.

Также Шойгу заявил, что Швеция и Финляндия в течение нескольких лет сближались с Североатлантическим альянсом до начала спецоперации на Украине. При этом официально Запад утверждает об обратном.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов