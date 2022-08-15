Володин заявил, что Украина является банкротом

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Спикер Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин заявил, что Украина потеряла финансовую самостоятельность.

«Без помощи Вашингтона и Брюсселя Киев уже не может выполнять обязательства перед гражданами. Финансовую самостоятельность Украина потеряла», - написал Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Согласно словам спикера Госдумы РФ, ежемесячный дефицит украинской экономики составляет пять миллиардов долларов. Как пишет Володин, 40% бюджета страны формируются из собираемых с граждан налогов, а более 60% этого бюджета тратятся на военные расходы.

Ранее спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин призывал Вашингтон покаяться за сброшенные в 1945 году атомные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки. Российский политик считает поступок Соединенных Штатов преступлением против человечества.