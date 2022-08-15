Американские сенаторы запросили доступ к изъятым в поместье Трампа документам

Как сообщает газета, такой запрос сделали председатель комитета сената по разведке Марк Уорнер и его заместитель Марко Рубио.

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Сенаторы Соединенных Штатов запросили у американских властей доступ к документам, которые агенты ФБР изъяли при обыске в резиденции 45-ого президента США Дональда Трампа.

Как сообщает газета Politico, такой запрос сделали председатель комитета сената по разведке Марк Уорнер и его заместитель Марко Рубио. Сенаторы направили письмо генеральному прокурору США Меррику Гарланду и директору Национальной разведки Аврил Хейнс, пишет газета.

Издание отмечает, что Уорнер и Рубио попросили «предоставить комитету доступ к секретным документам, которые были изъяты во время обыска в Мар-а-Лаго».

Ранее председатели двух комитетов Палаты представителей американского Конгресса Кэролин Малони и Адам Шифф запрашивали экстренный брифинг после обысков в поместье Дональда Трампа. Американские законодатели запросили немедленную оценку вреда в связи с изъятыми документами.