В стране и мире МЧС Армении: число погибших при взрыве на рынке Еревана возросло до шести Игнат Далакян По словам пресс-секретаря МЧС Армении, из-под завалов извлекли тело еще одного человека. © Фото: Асатур Есаянц, РИА Новости Читайте нас на: Число погибших при взрыве на оптовом рынке Еревана «Сурмалу» возросло до шести. Об этом сообщил пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян. «Спасатели из-под завалов извлекли тело еще одного человека. Таким образом, общее число погибших достигло шести человек», - цитирует ТАСС представителя ведомства. Напомним, что в Ереване в торговом центре «Сурмалу» вчера произошел взрыв. Согласно имеющейся информации, в здании взорвался склад пиротехнических материалов. В настоящее время проводятся спасательные работы, устранить пожар пока не удалось. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика