В торговом центре Еревана произошел взрыв

В настоящее время на месте происшествия работают спасатели и пожарные. По данным МЧС, в результате взрыва пострадали люди.

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В одном из торговых центров Еревана произошел взрыв. Об этом сообщило МЧС Армении.

В ведомстве отметили, что ТЦ «Сурмалу» специализируется на оптовой продаже различных товаров и продуктов.

В настоящее время на месте происшествия работают спасатели и пожарные. По данным МЧС, в результате взрыва пострадали люди.

Как отмечает Sputnik Армения, возможно, в ТЦ взрываются фейерверки. Что послужило причиной, выясняют специалисты.