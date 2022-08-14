В торговом центре Еревана произошел взрыв
В настоящее время на месте происшествия работают спасатели и пожарные. По данным МЧС, в результате взрыва пострадали люди.
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В одном из торговых центров Еревана произошел взрыв. Об этом сообщило МЧС Армении.
В ведомстве отметили, что ТЦ «Сурмалу» специализируется на оптовой продаже различных товаров и продуктов.
В настоящее время на месте происшествия работают спасатели и пожарные. По данным МЧС, в результате взрыва пострадали люди.
Как отмечает Sputnik Армения, возможно, в ТЦ взрываются фейерверки. Что послужило причиной, выясняют специалисты.