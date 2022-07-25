ЦБ РФ может снова начать печатать купюры 5 и 10 рублей к концу года

Зампред ЦБ подчеркнул, что монеты номиналом пять и десять рублей будут продолжать находиться в обращении.

© Фото: Alexander Legky Russian Look Globallookpress

Центральный банк России может возобновить печать десятирублевой и пятирублевой купюр образца 1997 года в конце 2022 года. Об этом рассказал заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Белов.

«В нулевые годы эти банкноты находились в активном обращении, пользовались спросом, но быстро изнашивались. Поэтому было принято решение заменить их на монеты. И хотя в производстве они дороже, но мы выиграли за счет большей долговечности металлических денег. Чеканка металлических 10 рублей оказалась затратной. Увеличив срок службы банкнот этого номинала, мы получаем экономический эффект. Поэтому мы считаем, что целесообразно возобновить выпуск десятирублевых купюр. Мы также обсуждаем вопрос о возобновлении печати пятирублевых банкнот, которые прекратили заказывать у Гознака после 1998 года. Эти купюры до сих пор находятся в обращении, но встречаются чрезвычайно редко», - сказал он газете «Известия».

Белов отметил, что современные технологии позволяют лакировать банкноты, что будет способствовать увеличению срока их службы на 30%. Также, по его словам, монеты плохо возвращаются в обращение, так как часто остаются в копилках граждан. Однако он подчеркнул, что монеты номиналом пять и десять рублей будут продолжать находиться в обращении.

Зампред ЦБ также добавил, что модификация десятирублевой банкноты образца 1997 года пройдет по плану - в 2025 году.

Ранее Центральный банк России презентовал новую сторублевую купюру. На ней изображены знаковые объекты Москвы: Спасская башня Кремля, парк «Зарядье», Останкинская башня, здание МГУ на Воробьевых горах.