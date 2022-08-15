ВСУ за ночь пять раз обстреляли территорию ДНР

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Украинские войска за минувшую ночь обстреляли территорию Донецкой Народной Республики пять раз. Об этом заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня(СЦКК).

Как сообщает представительство в своем Telegram-канале, в общей сложности Вооруженные силы Украины выпустили по территории Донецка, Горловки, Макеевки и Пантелеймоновки 16 снарядов.

Ранее в результате обстрела со стороны украинских войск оптового рынка в Горловке ДНР пострадали четверо мирных жителей. Согласно сообщению главы города Ивана Приходько, все пострадавшие были госпитализированы.