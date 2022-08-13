Четыре человека пострадали в Горловке после обстрела ВСУ оптового рынка

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Четверо мирных жителей Горловки в Донецкой народной республике пострадали в результате обстрела ВСУ оптового рынка. Все пострадавшие госпитализированы, сообщил мэр города Иван Приходько.

«В результате обстрела оптового рынка с позиций укронацистов ранения получили 4 мирных жителей Горловки. На территории рынка повреждена газовая труба, повреждены автомобили», - написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Горловка и ее пригороды регулярно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ, для этого используются РСЗО «Град», натовское вооружение и другая тяжелая артиллерия.

Накануне украинские националисты обстреляли химконцерн «Стирол» на территории города. На фотография и видеокадрах с места происшествия были видны клубы дыма и огонь.