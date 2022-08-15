Британский политик заявил, что Лавров переиграл Джонсона на переговорах

О каких переговорах идет речь, не уточняется, однако политик отметил, что Джонсон слишком слаб как министр иностранных дел.

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Глава МИД РФ Сергей Лавров переигрывал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на переговорах между Лондоном и Москвой. Об этом член парламента Великобритании от Лейбористской партии Крис Брайант рассказал в беседе с представителями издания Espreso.

Брайант подчеркнул, что Джонсон слишком слаб как министр иностранных дел.

«Его визави Лавров <…> переигрывал Джонсона хитростью, а тот даже не мог понять, что происходит», - заявил он.

Какие переговоры имеются в виду, не уточняется. Политик также отметил, что негативно оценивает Джонсона и считает его «ужасным лжецом».

Ранее британские СМИ рассказали, что после ухода с поста премьер-министра Великобритании Борис Джонсон планирует вернуться к журналистской работе. До того, как он стал политиком, Джонсон писал колонки для Daily Telegraph. И, хотя конкретно это издание стало относиться к нему прохладнее, место в журналистике он найти сможет. Так, сообщается, что Daily Mail уже обратились к нему с просьбой написать колонку.