В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Британский политик заявил, что Лавров переиграл Джонсона на переговорах

Анастасия Бобылева
07:15 15.08.2022
О каких переговорах идет речь, не уточняется, однако политик отметил, что Джонсон слишком слаб как министр иностранных дел.
Британский политик заявил, что Лавров переиграл Джонсона на переговорах
© Фото: MFA Russia, Global Look Press
Читайте нас на:

Глава МИД РФ Сергей Лавров переигрывал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на переговорах между Лондоном и Москвой. Об этом член парламента Великобритании от Лейбористской партии Крис Брайант рассказал в беседе с представителями издания Espreso.

Брайант подчеркнул, что Джонсон слишком слаб как министр иностранных дел.

«Его визави Лавров <…> переигрывал Джонсона хитростью, а тот даже не мог понять, что происходит», - заявил он.

Какие переговоры имеются в виду, не уточняется. Политик также отметил, что негативно оценивает Джонсона и считает его «ужасным лжецом».

Ранее британские СМИ рассказали, что после ухода с поста премьер-министра Великобритании Борис Джонсон планирует вернуться к журналистской работе. До того, как он стал политиком, Джонсон писал колонки для Daily Telegraph. И, хотя конкретно это издание стало относиться к нему прохладнее, место в журналистике он найти сможет. Так, сообщается, что Daily Mail уже обратились к нему с просьбой написать колонку.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:03 Армия
Видео
Командующий войсками ЦВО вручил госнаграды участникам спецоперации
03:24 В стране и мире
Экс-депутат Рады заявил о намерении Киева подорвать Запорожскую АЭС
02:26 В стране и мире
Премьер Белоруссии сообщил, что в ЕС подают сигналы о готовности сотрудничать
00:10 В стране и мире
Власти сообщили, что сетевой газ не является причиной отравления жильцов в доме в Люблино
23:44 В стране и мире
В Запорожье рассказали, почему ВСУ обстреливают ЗАЭС
Популярное
Захарова озвучила условие разрыва отношений между Россией и США
Видео
«Тигры» под куполами: кадры массового десантирования с пяти вертолетов в Сирии
Видео
Замышлял побег: в Приморье показали новые кадры со спасенным котенком леопарда
Минобороны: ВСУ заминировали автомобильный мост в Запорожской области для обвинения РФ в его подрыве
Видео
Появилось видео, как шайба смертельно ударила в грудь 14-летнего хоккеиста СКА
Видео
Стивен Сигал посетил разбитый после удара ВСУ изолятор: кадры из Еленовки
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.