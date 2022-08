В стране и мире The Guardian: Джонсон может вернуться в журналистику после ухода с поста премьера Анна Касаткина Газета напоминает, что до того, как Джонсон стал премьером, он писал колонки для Daily Telegraph. © Фото: Martyn Wheatley, Keystone Press Agency, Global Look Press Читайте нас на: После ухода с поста премьер-министра Великобритании Борис Джонсон может вернуться к журналистской работе. Так, с просьбой написать колонку к нему уже обратилась Daily Mail, пишет The Guardian со ссылкой на источники. Газета напоминает, что до того, как Джонсон стал премьером, он писал колонки для Daily Telegraph. За 10 часов работы в месяц ему была положен зарплата в размере 275 000 фунтов стерлингов в год (20,8 млн рублей). При этом, как уточняется, отношение Telegraph к Джонсону за последнее время стало прохладнее, а потому ему придется найти новое место, если он захочет вернуться в журналистику. Предполагается, что экс-премьеру придется искать новые источники денег, так как его доход вскоре сократится до 84 000 фунтов стерлингов (6,3 млн рублей). «Несколько источников в Daily Mail сообщили, что к Джонсону обратились с просьбой написать колонку для газеты, когда он покинет Даунинг-стрит», - пишет газета. Уточняется, что Daily Mail в последнее время вставала на сторону Джонсона в скандалах и даже призвала депутатов-консерваторов отказаться от расследования Палаты общин в отношении премьера. В июле Джонсон объявил об отставке на фоне массового увольнения членов его команды и множества скандалов. Имя нового премьера - им может стать глава МИД Великобритании Лиз Трасс или бывший министр финансов Риши Сунак - объявят 5 сентября. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика