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В Запорожье высказались об отсутствии реакции ЕС на возможную катастрофу на ЗАЭС

Анастасия Бобылева
06:30 15.08.2022
Владимир Рогов отметил, что обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ приносят выгоду США и Великобритании и ставят под удар западные страны Европы, однако те не реагируют на ситуацию.
В Запорожье высказались об отсутствии реакции ЕС на возможную катастрофу на ЗАЭС
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
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Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов прокомментировал реакцию Европы на обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ. Он заявил в интервью RT, что страны Евросоюза пострадают в случае катастрофы, однако почему-то они не спешат это признавать.

Рогов отметил, что на Лондон и Вашингтон возможная катастрофа никак не повлияет, и именно они получают выгоду от конфликта Украины с Россией. Интересы же стран Европы, по его словам, только страдают.

«Мы видим сейчас, что это угроза прежде всего им, в том числе после украинского пространства, но тем не менее мы не слышим ни одного адекватного заявления, ни одного голоса разума ни из Германии, ни из Франции, ни из других стран, которые пострадают, если, не дай бог, произойдет катастрофа на Запорожской АЭС», - отмечает Рогов.

Ранее Владимир Рогов рассказал, зачем ВСУ обстреливают ЗАЭС. Он считает, что в случае выброса радиации с территории станции уйдут российские силы безопасности, именно это нужно украинскому президенту.

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