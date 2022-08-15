Угнавшие машину подростки стали участниками смертельного ДТП со скорой в Нижнем Тагиле

Они пытались скрыться от полиции на скорости 170 километров в час и врезались в скорую, ехавшую на вызов.

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Дорожно-транспортное происшествие с пятью погибшими произошло в Нижнем Тагиле. Вместе с тем получили травмы два человека. Сообщается, что ДТП произошло при участии машины скорой помощи и угнанного автомобиля. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Указано, что автомашина была угнана подростками. На предельной скорости они врезались в скорую помощь, в попытке скрыться от преследования полиции.

«Во время преследования подростки пытались скрыться от полиции на скорости 170 километров в час и врезались в скорую, которая ехала на вызов», - приводит агентство информацию ведомств.

Ранее в австрийской столице Вене задержали пьяных украинских дипломатов, устроивших ДТП. Дипломаты Украины оставили место аварии и уехали после приезда полиции на место дорожно-транспортного происшествия.