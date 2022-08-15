Угнавшие машину подростки стали участниками смертельного ДТП со скорой в Нижнем Тагиле
Дорожно-транспортное происшествие с пятью погибшими произошло в Нижнем Тагиле. Вместе с тем получили травмы два человека. Сообщается, что ДТП произошло при участии машины скорой помощи и угнанного автомобиля. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Указано, что автомашина была угнана подростками. На предельной скорости они врезались в скорую помощь, в попытке скрыться от преследования полиции.
«Во время преследования подростки пытались скрыться от полиции на скорости 170 километров в час и врезались в скорую, которая ехала на вызов», - приводит агентство информацию ведомств.
Ранее в австрийской столице Вене задержали пьяных украинских дипломатов, устроивших ДТП. Дипломаты Украины оставили место аварии и уехали после приезда полиции на место дорожно-транспортного происшествия.