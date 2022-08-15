Экс-депутат Рады заявил о намерении Киева подорвать Запорожскую АЭС

Отмечено, что Главное управление разведки Министерства обороны Украины готовит для этого специальные группы.

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Киевские власти готовятся к проведению возможного подрыва Запорожской атомной электростанции. Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива.

В своем Telegram-канале он написал, что Главное управление разведки Министерства обороны Украины готовит для этого специальные группы.

«Киевский режим в ближайшее время проведет спецоперацию по подрыву Запорожской АЭС. Для этого подготовлены группы разведки ГУР МО, которые ранее уже совершали подобные теракты в Приднестровье», - приводится сообщение Кивы.

Экс-депутат Украины приводит слова министра украинского МВД Дениса Монастырского, который сказал, что якобы «контроль за действиями на ЗАЭС отсутствует» и это «оценивается как самый высокий уровень угрозы».

Немногим ранее запорожские власти рассказали, почему ВСУ обстреливают ЗАЭС. Так, член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов указал на то, что «украинские военные целенаправленно обстреливают Энергодар и Запорожскую АЭС, добиваясь реализации своего варварского сценария выброса радиации».