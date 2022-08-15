Путин учредил звание «Мать-героиня»

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Также указано, что при присвоении данного звания женщина получает единовременную выплату в размере одного миллиона рублей. Соответствующая информация опубликована на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить звание "Мать-героиня" для присвоения матери, являющейся гражданкой РФ, родившей и воспитавшей десять и более детей, являющихся гражданами Российской Федерации», - гласит информация из опубликованного указа.

Немногим ранее командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин наградил военнослужащих, проявивших самоотверженность, мужество и героизм при освобождении Луганской Народной Республики. Награждение состоялось у легендарного памятника политруку Алексею Еременко недалеко от населенного пункта Славяносербск ЛНР.