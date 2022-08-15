Путин учредил звание «Мать-героиня»
Данное звание может быть присуждено гражданке России, родившей и воспитавшей десять и более детей, также граждан Российской Федерации.
© Фото: Mikhail Klimentyev Kremlin Pool Globallookpress
Президент России Владимир Путин утвердил своей подписью учреждение звания «Мать-героиня». Оно может быть присуждено женщине, родившей и воспитавшей десять и более детей. При этом и мать, и дети должны являться гражданами России.
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