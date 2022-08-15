Роман Головченко указал на то, что вскоре произойдут определенные изменения, так как «человек всегда голосует холодильником».

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В Белоруссии отметили изменение позиции европейцев к санкциям в отношении этой страны. Также из стран ЕС якобы поступают сигналы о сотрудничестве. Об этом рассказал премьер Белоруссии Роман Головченко.

Он пояснил, что антироссийские и антибелорусские санкции отражаются на самих же европейцах. Головченко указал на то, что вскоре произойдут определенные изменения, так как «человек всегда голосует холодильником». Своим мнением он поделился с телеканалом ОНТ. Его слова приводит РИА Новости.

«Санкции, которые вводятся и в отношении России, и Беларуси, они рикошетом бьют по тем, кто это делает. Европа готовится к тяжелейшей зиме. Отказаться от газа, не отказаться, призывы к населению мыться реже, кондиционеры не включать и так далее. Белорусская топливная древесина, пеллеты помогли бы решить этот вопрос для населения. Поэтому, я думаю, очень скоро мы увидим определенные изменения. Человек всегда голосует, как это говорится, холодильником», - цитирует агентство премьера Белоруссии.

Головченко добавил, что «какое-то отрезвление все равно произойдет» и «сигналов о готовности работать с нами очень много».

Немногим ранее сообщалось, что Европейский союз гордится решением «покончить с собой» за свою позицию в украинском конфликте. Так считает колумнист издания Agoravox Кальман Шнур. Он вспомнил слова французского министра финансов Брюно Ле Мэра, который 1 марта заявил о «тотальной финансовой и экономической войне с Москвой».

Ле Мэр пообещал устроить крах российской экономики. Несмотря на это, упавший до 0,61 евроцента рубль в марте к 30 июня укрепился до 1,8 евроцента, тогда как его обычная стоимость составляла 1,2 евроцента.