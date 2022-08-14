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Во Франции заявили о «самоубийстве» ЕС из-за антироссийских санкций

Анна Касаткина
03:34 14.08.2022
Европейский союз гордится, что решил «покончить с собой» за свою позицию в украинском конфликте, считает колумнист издания Agoravox.
Во Франции заявили о «самоубийстве» ЕС из-за антироссийских санкций
© Фото: P. Royer, blickwinkel, Global Look Press
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Антироссийские санкции Запада бьют по Европе и по своей природе являются «самоубийственными». Об этом в своем материале для французского портала Agoravox заявил колумнист Кальман Шнур (Kalman Schnur).

Журналист вспомнил слова министра финансов Франции Брюно Ле Мэра, который 1 марта заявил о «тотальной финансовой и экономической войне с Москвой» и пообещал устроить крах российской экономики. Несмотря на это, упавший до 0,61 евроцента рубль в марте к 30 июня укрепился до 1,8 евроцента, тогда как его обычная стоимость составляла 1,2 евроцента, пишет Шнур. Он отмечает, что немалую роль в этом сыграл перевод оплаты за российский газ в рублях.

Шнур также указывает на то, что из-за санкций взлетела углеводороды.

«Двойная выгода для России. При этом именно мы видим, как евро падает на мировом рынке. Спасибо, Бруно», - пишет колумнист.

Он также отмечает, что Европейский союз гордится, что решил «покончить с собой» за свою позицию в украинском конфликте.

Ранее «самоубийственными» для еврозоны санкции против России назвало издание Daily Express.

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