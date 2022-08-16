Компания «Совэлмаш» представила уникальные электродвигатели на форуме «Армия-2022»

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В рамках Международного военно-технического форума «Армия-2022» представлены уникальные разработки двойного назначения. Так, российская компания «Совэлмаш» запатентовала подход к созданию двигателей, который значительно уменьшает размер силовой установки без снижения мощности. Инновационная технология применяется как при создании уникальных дефицитных асинхронных безредукторных лифтовых лебедок, так и в создании электроинструмента или модернизации бронетехники.

«Мы можем отработать разные режимы работы. Это и разворот на месте, это и повышение маневренности стандартной платформы, в том числе в дальнейшем это позволит создать транспорт выскопроходимый, плавающий, с улучшенными характеристиками. Потому что из системы трансмиссии исключаются мосты, редукторы, раздаток и тому подобное», - рассказал заместитель генерального директора по связям с общественностью «Совэлмаш» Александр Сударев.

Форум «Армия» - одна из ведущих выставок вооружения в мире. В прошлом году в его работе приняли участие представители 117 государств, в этом году образцы своей продукции представят около 1,5 тысячи предприятий и организаций - например, разработки в области искусственного интеллекта и радиоэлектронных технологий.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.