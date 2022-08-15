Передовые разработки и многомиллиардные контракты: что оказалось в центре внимания на МВТФ «Армия-2022»

Сумма только анонсированных контрактов, которые заключат здесь в ближайшие дни, перевалила за полтриллиона рублей. И это не только военная техника, но и уникальные разработки двойного назначения.

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Беспилотные вертолеты, беспилотники, самолеты-разведчики и боевые роботы. В этом году в парке «Патриот» на форуме «Армия» почти каждая компания российского ОПК представила или действующую модель, или перспективный прототип техники, которая не нуждается в человеке за рулем или штурвалом. Космическая отрасль впервые показала, как в перспективе может выглядеть будущая российская орбитальная станция. Это еще эскиз, но основные моменты понятны уже сейчас.

«Автономность и независимость - это основные преимущества собственной станции. Мы сможем принимать собственные решения, как на станции «Мир». Здесь станция будет самодостаточной: энергетика, топливо, все. Мы становимся самодостаточными», - сказал начальник проектного отдела РКК «Энергия» Юрий Елизаров.

Вместе с тем представлены и перспективные разработки в космической отрасли, а также самые современные способы подготовки космонавтов. Например, тренажер с использованием VR-технологий уже применяются в Центре подготовки космонавтов. С помощью него можно не только привыкнуть к обстановке на российском сегменте космической станции, но и запомнить, что подброшенные кверху предметы вверх не падают.

Уличная экспозиция форума «Армия» чуть ли не самая большая за все годы проведения. Новейшие танки, вездеходы и модернизированные ЗРК. Присутствуют штучные экземпляры, но вызывает интерес у военных специалистов и разработки конструкторов, которые можно делать быстро и много без потери качества, как, например, разработка компании «Ремдизель» из Набережных Челнов, а именно Бронеавтомобиль 3-СТС. Он поставлен в войска в мае этого года, и за несколько месяцев уже стал бестселлером военного рынка.

«Автомобиль был полностью вновь разработан. И разработан на серийном шасси, которые не применяют импортных комплектующих. Корпус разработан из бронестали российского производства, то есть все комплектующие в этом автомобиле российского производства. Как раз это было сделано для того, чтобы минимизировать сроки производства этих автомобилей и максимально увеличить темп производства», - объяснил главный конструктор АО «Ремдизель» Игорь Зарахович.

Машина легка в управлении, и главное преимущество - серийное шасси, в войсках для нее много запчастей и нет сложной электроники. При этом все детали отечественные. Одна из самых представительных экспозиций - стенд Ирана. Обращают на себя внимание, прежде всего, военных специалистов, ударные беспилотники. Тегеран шел своим самобытным путем в развитии этого направления, и по многим параметрам превзошел конкурентов.

«После войны с Ираком мы были вынуждены заниматься производством беспилотников для защиты наших границ. Мы создавали их шаг за шагом сами, не оглядываясь ни на кого. Сейчас они лучшие в мире», - отметил представитель Иранского военно-промышленного комплекса.

Трудно пройти и мимо экспозиции Китая. Военные из Пекина продемонстрировали возможности комплексной обороны, в Россию они привезли показать новейшие разработки. Площадка форума «Армия» в настоящее время одна из самых престижных в отрасли.

«Я думаю, что это очень хорошая международная площадка для всего мира. Здесь показывают технику из разных стран», - сказал представитель военно-промышленного комплекса КНР Ян Джиган.

Только в парке «Патриот» сейчас можно рассмотреть вблизи то, что еще несколько лет назад было под грифом «Секретно». Например, Су-57 пятого поколения - это, скорее, уже не самолет, а многофункциональный авиационный комплекс, потому что ряд задач, с которыми он с легкостью справляется, другим в мире просто недоступен. Еще на его базе создается первый российский ударный беспилотник, который может преодолевать скорость звука.

Первые дни площадки форума «Армия» открыты только для специалистов. Военные из десятков государств приехали, что называется, увидеть товар лицом. Сумма только анонсированных контрактов, которые заключат здесь в ближайшие дни, перевалила за полтриллиона рублей. И это не только военная техника, но и уникальные разработки двойного назначения. Российская компания «Совелмаш» запатентовала подход к созданию двигателей, который значительно уменьшает размер силовой установки без снижения мощности. Инновационный метод применяют, например, и в создании электроинструмента, и для модернизации бронетехники.

«Так мы можем отработать большое количество режимов работ, разворот на месте, повышение маневренности. В том числе это позволит создать транспорт выскопроходимый, плавающий, с улучшенными характеристиками. Из трансмиссии исключаются мосты, редукторы, раздаток и так далее. Повышается надежность и ремонтопригодность . Тут системы последовательного гибрида, стандартный двигатель также удален, установлен дизель генератор и батареи», - объяснил заместитель генерального директора по связям с общественностью «Совэлмаш» Александр Сударев.

Для всех желающих Международный военно-технической форум «Армия» будет доступен с пятницы и продлится до воскресенья, 21 августа. Добраться до парка «Патриот» можно на автобусе, личном транспорте или на поездах «Ласточка», которые будут курсировать от Москвы дважды в день.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.