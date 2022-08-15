Минобороны РФ: националисты заминировали два автомобильных моста в Кураховке ДНР

По словам Михаила Мизинцева, боевики намерены взорвать мосты и обвинить ВС РФ в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры.

© Фото: Pavel Nemecek Fotobanka CTK Globallookpress

Украинские националисты заминировали два автомобильных моста через реку Волчья в населенном пункте Кураховка Донецкой Народной Республики. Об этом на брифинге сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Кураховке Донецкой Народной Республики националисты заминировали два автомобильных моста через реку Волчья, которые они намерены взорвать и по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинских и западных СМИ обвинить российские Вооруженные Силы в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры», - разъяснил начальник НЦУО.

Ранее в Днепропетровской области вблизи населенных пунктов Зеленый Гай и Миролюбовка украинские националисты заминировали автомобильные мосты через реку Средняя Терса для дальнейшего подрыва, чтобы обвинить ВС РФ в якобы неизбирательных ударах по важным объектам транспортной инфраструктуры.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.