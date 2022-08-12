МО РФ: националисты заминировали автомобильные мосты в Днепропетровской области

По словам Михаила Мизинцева, целью украинских боевиков является обвинение российских войск в якобы неизбирательных ударах по важным объектам транспортной инфраструктуры.

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В Днепропетровской области вблизи населенных пунктов Зеленый Гай и Миролюбовка украинские националисты заминировали автомобильные мосты через реку Средняя Терса для дальнейшего подрыва, чтобы обвинить ВС РФ в якобы неизбирательных ударах по важным объектам транспортной инфраструктуры. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«По имеющейся достоверной информации, боевики украинских вооруженных формирований вблизи населенных пунктов Зеленый Гай и Миролюбовка Днепропетровской области заминировали автомобильные мосты через реку Средняя Терса, которые планируют взорвать», - сказал он.

Начальник НЦУО снова обратил внимание, что в ходе выполнения задач спецоперации российские подразделения и воинские формирования Донецкой и Луганской Народных Республик не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры, а исключительно гуманно относятся к мирным гражданам и оказывают им всестороннюю помощь и поддержку.

Ранее в Минобороны России заявили, что обстрел украинскими военными пивоваренного завода в Донецке, вызвавший утечку аммиака, является терроризмом. Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев уточнил, что это не первый умышленный обстрел со стороны ВСУ радиационно и химически опасных объектов.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.