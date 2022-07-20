Ювелирная работа: экипажи МиГ-31БМ и Су-34 ЦВО отработали дозаправку в воздухе в Пермском крае
Экипажи самолетов оперативно-тактической авиации Центрального военного округа (ЦВО) повышают мастерство. В дневное и ночное время в небе над Пермским краем они отработали один из самых сложных видов летной подготовки - дозаправку топливом в воздухе.
В ходе полетов летчики на истребителях-перехватчиках МиГ-31БМ и истребителях-бомбардировщиках Су-34 выполнили заход на исходную позицию на высоте около 5000 метров. Далее произошло постепенное сближение с конус-датчиком топливозаправщика Ил-78 до дистанции около 10 метров, стыковка с ним и проведение дозаправки.
Полеты проходят в плановом режиме днем и ночью. Летчики отрабатывают одиночный и парный подход к авиатанкеру. Кроме того, в ночное время МиГ-31БМ выполняют подходы к топливозаправщику в условиях ограниченной видимости с использованием бортового осветительного оборудования.
Всего в мероприятии принимают участие до десяти единиц техники, включая самолет-заправщик Ил-78, истребители-бомбардировщики Су-34 и истребители-перехватчики Миг-31БМ. Также задействовано более 500 военнослужащих из числа летного и инженерно-технического состава авиачастей, дислоцирующихся в Сибири, на Урале и в Поволжье.
Дозаправка топливом в воздухе считается одним из сложнейших элементов летной подготовки. Она необходима для увеличения радиуса боевого применения авиации без совершения дополнительных посадок на аэродромах.
Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.