Ювелирная работа: экипажи МиГ-31БМ и Су-34 ЦВО отработали дозаправку в воздухе в Пермском крае

Дозаправка топливом в воздухе - один из сложнейших элементов летной подготовки, необходимая для увеличения радиуса боевого применения авиации без совершения дополнительных посадок.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Экипажи самолетов оперативно-тактической авиации Центрального военного округа (ЦВО) повышают мастерство. В дневное и ночное время в небе над Пермским краем они отработали один из самых сложных видов летной подготовки - дозаправку топливом в воздухе.

В ходе полетов летчики на истребителях-перехватчиках МиГ-31БМ и истребителях-бомбардировщиках Су-34 выполнили заход на исходную позицию на высоте около 5000 метров. Далее произошло постепенное сближение с конус-датчиком топливозаправщика Ил-78 до дистанции около 10 метров, стыковка с ним и проведение дозаправки.

Полеты проходят в плановом режиме днем и ночью. Летчики отрабатывают одиночный и парный подход к авиатанкеру. Кроме того, в ночное время МиГ-31БМ выполняют подходы к топливозаправщику в условиях ограниченной видимости с использованием бортового осветительного оборудования.

Всего в мероприятии принимают участие до десяти единиц техники, включая самолет-заправщик Ил-78, истребители-бомбардировщики Су-34 и истребители-перехватчики Миг-31БМ. Также задействовано более 500 военнослужащих из числа летного и инженерно-технического состава авиачастей, дислоцирующихся в Сибири, на Урале и в Поволжье.

Дозаправка топливом в воздухе считается одним из сложнейших элементов летной подготовки. Она необходима для увеличения радиуса боевого применения авиации без совершения дополнительных посадок на аэродромах.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.