ВСУ ведут обстрел Энергодара и района Запорожской АЭС

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В администрации Энергодара сообщили, что украинские военные подвергли город обстрелу. Кроме того, под огонь попал район Запорожской АЗС с правого берега Днепра. По данным администрации, обстрел длится уже более часа.

«Сегодня, 15 августа, с противоположной стороны Днепра вновь был открыт огонь по мирным жителям и гражданской инфраструктуре города Энергодар. Более часа террористы ВСУ ведут массированный огонь из артиллерийских установок. В Энергодаре зафиксированы взрывы в районе Запорожской АЭС, спальных микрорайонах города и промышленной зоне», - говорится в Telegram-канале администрации Энергодара.

Напомним, в воскресенье Вооруженные силы Украины из реактивной системы залпового огня обстреляли жилой район Энергодара. В результате атаки погиб один мирный житель. Кроме того, осколочное ранение получила девушка.