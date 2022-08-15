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ВСУ ведут обстрел Энергодара и района Запорожской АЭС

Елизавета Потейчук
18:13 15.08.2022
Обстрел длится уже более часа, сообщила администрация Энергодара.
ВСУ ведут обстрел Энергодара и района Запорожской АЭС
© Фото: РИА Новости
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В администрации Энергодара сообщили, что украинские военные подвергли город обстрелу. Кроме того, под огонь попал район Запорожской АЗС с правого берега Днепра. По данным администрации, обстрел длится уже более часа.

«Сегодня, 15 августа, с противоположной стороны Днепра вновь был открыт огонь по мирным жителям и гражданской инфраструктуре города Энергодар. Более часа террористы ВСУ ведут массированный огонь из артиллерийских установок. В Энергодаре зафиксированы взрывы в районе Запорожской АЭС, спальных микрорайонах города и промышленной зоне», - говорится в Telegram-канале администрации Энергодара.

Напомним, в воскресенье Вооруженные силы Украины из реактивной системы залпового огня обстреляли жилой район Энергодара. В результате атаки погиб один мирный житель. Кроме того, осколочное ранение получила девушка.

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